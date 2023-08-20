Опытный садовод раскрыл секреты выращивания крупных головок чеснока

Следите за тем, чтобы сорт не вырождался. Каждый год надо выбирать лучшие экземпляры, идущие на семя.

Из стрелок можно получить однозубки, отбираем крупные и получаем посадочный материал. Так мы сохраняем сортовые характеристики, которые важны для размера ожидаемого урожая.

Зубки, идущие на посадку, надо замачивать в специальных растворах. Это может быть медный купорос или раствор марганцовки, триходермин, гумат.

Все это поможет укрепить иммунитет растений, улучшить всхожесть, повысить урожайность, укрепить корни, повлиять на скорость роста.

Лучшая почва для чеснока - суглинок с нейтральной или слабощелочной реакцией. Повышаем плодородность почвы перегноем, компостом, рыхлим.

Поддерживаем достаточную влажность почвы - не менее 70%. Нехватка влаги обернется мелкими зубчиками. Сохранить влагу поможет мульча в виде соломы, сена.

При таком подходе можно вырастить головки весом до 150 г.