Бывалый дачник порекомендовал схему из трех подкормок для выращивания крупного лука

20:39 2023-08-20

Опытные огородники знают, что вырастить крупный лук можно с помощью правильных подкормок. Приводим рабочую схему.

Первая подкормка делается за 5 недель до сбора урожая. Готовим такой раствор: на 10 л воды берем столовую ложку мочевины, большую ложку суперфосфата, чайную ложку сернокислого калия.

Вторую проводим через две недели после первой. Состав удобрения: на 10 л воды добавляем большую ложку сульфата калия, большую ложку суперфосфата.

Третий раз даем подкормку за неделю до выкапывания лука. Даем растению гумат калия - большую ложку и сернокислый калий - тоже большую ложку.

Поливы делаем под корень. Можно чередовать подкормки с внесением биопрепаратов (Эмистим, Ризоторфин), чтобы улучшить усвоение питательных веществ.

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