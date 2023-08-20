Бывалый дачник порекомендовал схему из трех подкормок для выращивания крупного лука

Первая подкормка делается за 5 недель до сбора урожая. Готовим такой раствор: на 10 л воды берем столовую ложку мочевины, большую ложку суперфосфата, чайную ложку сернокислого калия.

Вторую проводим через две недели после первой. Состав удобрения: на 10 л воды добавляем большую ложку сульфата калия, большую ложку суперфосфата.

Третий раз даем подкормку за неделю до выкапывания лука. Даем растению гумат калия - большую ложку и сернокислый калий - тоже большую ложку.

Поливы делаем под корень. Можно чередовать подкормки с внесением биопрепаратов (Эмистим, Ризоторфин), чтобы улучшить усвоение питательных веществ.