Сажаем лук под зиму: пять важных правил, о которых стоит помнить

Для осенней посадки берем мелкий севок, который для весны не годится. Это луковички размером в полтора сантиметра. Они не дают стрелок.

Семенной материал должен быть плотный, без следов повреждения.

Замочите луковички в горячей воде на несколько минут, после этого они точно стрелок не дадут.

Кроме того нужно дать севку полежать в марганцовке для обеззараживания. Шейки не обрезаем, чтобы лук не гнил.

Высаживать надо за месяц до сильных холодов. Если температура воздуха держится на отметке 5-7 градусов, можно сажать. Лук успеет отрастить корни, но перья не выпустит.

Делаем борозды через 10 см, сажаем с шагом в 10 см, если растим лук на репку - расстояние берем больше, если на зелень - можно меньше. Глубина высаживания - 4 см.

Удобряем древесной золой, потом мульчируем палой листвой, опилками или сеном. Плотный слой защитит от мороза и удобрит землю.