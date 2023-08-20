Сажаем лук под зиму: пять важных правил, о которых стоит помнить

Для осенней посадки берем мелкий севок, который для весны не годится. Это луковички размером в полтора сантиметра. Они не дают стрелок.
Семенной материал должен быть плотный, без следов повреждения.
Замочите луковички в горячей воде на несколько минут, после этого они точно стрелок не дадут.
Кроме того нужно дать севку полежать в марганцовке для обеззараживания. Шейки не обрезаем, чтобы лук не гнил.
Высаживать надо за месяц до сильных холодов. Если температура воздуха держится на отметке 5-7 градусов, можно сажать. Лук успеет отрастить корни, но перья не выпустит.
Делаем борозды через 10 см, сажаем с шагом в 10 см, если растим лук на репку - расстояние берем больше, если на зелень - можно меньше. Глубина высаживания - 4 см.
Удобряем древесной золой, потом мульчируем палой листвой, опилками или сеном. Плотный слой защитит от мороза и удобрит землю.
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