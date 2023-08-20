Опытный садовод рассказал, как правильно размножать малину черенками весной

Размножать будем делением или черенками. Делаем это рано по весне, как только оттает почва. Старые кусты делим по числу укоренившихся побегов.

Крупные корни расчленяем на кусочки по 7 см. Корешки размещаем на грядке, присыпаем слоем песчаной земли.

Плоды можно будет собирать через два года. На черенки разрезаем прошлогодние здоровые ветки, на каждом сохраняем по три почки.

Сажаем под углом, выбираем затененное, хорошо увлажненное место. Следующей весной делаем пересадку. На третий год пересаживаем на постоянное место.