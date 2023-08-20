Если яблоня не хочет плодоносить, просто вбейте в ствол ржавый гвоздь, а лучше - сразу несколько

Если у вас такая ситуация, когда дерево не плодоносит уже несколько лет подряд, при этом уход правильный, то можно попробовать еще один способ.

Он может кому-то показаться варварским, но опытные дачники уверяют, что этот способ рабочий и дает результат.

В ствол дерева надо вбить гвоздь, и лучше не один, а несколько. При этом есть мнение, что от ржавых гвоздей толку будет больше.

Объясняется это так. Гвозди якобы восполняют дефицит железа, из-за которого яблоня прекращает плодоношение.

Но есть и более правдоподобное объяснение: яблоня впадает в состояние стресса, и это активизирует все ее силы, всю жизненную энергию.

В результате плодоношение возвращается с еще большей отдачей.

Есть еще один интересный способ: развесить на ветках, которые тянутся вверх тяжелые пластиковые бутылки с водой. Это заставит побеги клониться книзу.

Растение не будет тратить энергию на вытягивание ветвей и перенаправит ее на формирование плодов.