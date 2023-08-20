Боремся с кротами на даче: средство, которое надо влить в кротовьи ходы

22:24 2023-08-20

Удалить кротов с дачного участка можно одним простым действенным способом. Раскрываем секрет бывалых дачников.

Совет очень необычный, но, по мнению опытных дачников, довольно действенный.

Для избавления надоедливых кротов на участке понадобится селедочный рассол.

Найдите кротовьи ходы и норки, залейте туда рассол от селедки. Результат наступит быстро.

Кротам не нравится такое угощение, и они сразу захотят покинуть дачный участок на долгое время.

Другой эффективный способ - использование навоза. Берем козий или свиной. Аромат будет стоять по всей округе. Кроты тут же убегут восвояси.

Некоторые дачники помещают в кротовьи ходы колючие отростки крыжовника или розы. Такая мера заставит кротов уходить подальше от огородных посадок.

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