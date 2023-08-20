Боремся с кротами на даче: средство, которое надо влить в кротовьи ходы

Совет очень необычный, но, по мнению опытных дачников, довольно действенный.

Для избавления надоедливых кротов на участке понадобится селедочный рассол.

Найдите кротовьи ходы и норки, залейте туда рассол от селедки. Результат наступит быстро.

Кротам не нравится такое угощение, и они сразу захотят покинуть дачный участок на долгое время.

Другой эффективный способ - использование навоза. Берем козий или свиной. Аромат будет стоять по всей округе. Кроты тут же убегут восвояси.

Некоторые дачники помещают в кротовьи ходы колючие отростки крыжовника или розы. Такая мера заставит кротов уходить подальше от огородных посадок.