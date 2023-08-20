Опытный садовод рассказал, почему не вяжутся капустные кочаны на дачном участке

22:35 2023-08-20

Если капуста долгое время не желает завязываться в кочаны, нужно что-то делать. Рассказываем, как поступают бывалые огородники.

Одна из возможных причин плохого завязывания кочанов - вредители.

К такой ситуации приводят крестоцветные блошки или капустная моль, которая смогла повредить нежные ткани сердцевины.

Если это случилось, то капусту уже не спасти, кочан она не завяжет.

Другая причина - нехватка воды и солнца. Выбираем место, где много света, поливаем всегда обильно. Поливаем и по листьям, и под корень, не жалея воды.

Также кочаны могут не завязываться из-за плохой почвы. Если она кислая, проблему надо решать доломитовой мукой или другими раскисляющими средствами.

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