Опытный садовод рассказал, почему не вяжутся капустные кочаны на дачном участке

Одна из возможных причин плохого завязывания кочанов - вредители.
К такой ситуации приводят крестоцветные блошки или капустная моль, которая смогла повредить нежные ткани сердцевины.
Если это случилось, то капусту уже не спасти, кочан она не завяжет.
Другая причина - нехватка воды и солнца. Выбираем место, где много света, поливаем всегда обильно. Поливаем и по листьям, и под корень, не жалея воды.
Также кочаны могут не завязываться из-за плохой почвы. Если она кислая, проблему надо решать доломитовой мукой или другими раскисляющими средствами.
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