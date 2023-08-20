Опытный дачник рассказал, что надо делать, чтобы хорошо завязывались кочаны на капусте

Если наблюдается задержка с образованием кочанов на капусте, применяем борную кислоту.

Она, кстати, дачнику пригодится и для удобрения земляники, и для подкормки томатов.

Разведем один пакет, равный 2 г, в литре горячей воды. Потом поливаем этой водичкой из лейки свою капусту.

На кустик идет количество около одного литра.

Прием действует безотказно. Кочаны не просто завязываются, а вырастают огромные. Берите совет на заметку.