Опытный дачник рассказал, что надо делать, чтобы хорошо завязывались кочаны на капусте

22:47 2023-08-20

Если вы заметили, что капуста никак не завязывается в кочаны, хотя все сроки вышли, нужно начинать ей помогать в этом.

Если наблюдается задержка с образованием кочанов на капусте, применяем борную кислоту.

Она, кстати, дачнику пригодится и для удобрения земляники, и для подкормки томатов.

Разведем один пакет, равный 2 г, в литре горячей воды. Потом поливаем этой водичкой из лейки свою капусту.

На кустик идет количество около одного литра.

Прием действует безотказно. Кочаны не просто завязываются, а вырастают огромные. Берите совет на заметку.

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