Блуд, содомия, богохульство: за что казнили на Руси до Петра?

На Руси до восхождения на престол Петра Алексеевича (он же Петр І) крестьян могли казнить за проступки, который в наше время стали чем-то, что воспринимается негативно, но не наказывается.

Содомия и блуд

Для иностранцев, которые посещали русские земли в те годы, похоть населения казалось абсолютной дикостью. Так, Датский дворянин Якоб Ульфельдт был в Москве при царствии Ивана Грозного и рассказывал о том, что, увидев его, одна из женщин прямо в окно своего дома показывала ему свои "срамные места".

И, хотя иностранцы считали такое поведение русских нормой, православная церковь всячески боролась с таким поведением. К слову, регламентировались даже позы, в которых можно было заниматься сексом. Так, поза, в которой женщина находится сверху, каралась постом на пять лет. Православные попы же пугали крестьян тем, что дитя, зачатое в такой позе, вырастет убийцей.

Блуд, которым считалась и содомия (однополые связи или связи с родственниками или животными) безжалостно карались смертью. Женщин, уличенных в содомии, полагалось сжигать на кострах. Аналогичное наказание ждало и мужчин

Богохульство

Первый официально зарегистрированный случай расправы с богохульниками произошел в 1371 году. Судя по записям, трое человек плевали на кресты, за что с ними расправился сам народ. Их поймали, а затем утопили в реке.

По законам, установленным в 1505 году, "лихим еретикам" грозила смертная казнь, либо пожизненное заключение. В прочем, учитывая уровень медицины, гигиены и санитарных условий, долго в тюрьме прожить было просто нереально. Также еретиков могли сжигать.