Россиянка вышла замуж за жителя Египта и предостерегла соотечественниц от такого поступка

Женщина по имени Фарах родилась и выросла в Москве, но практически всегда мечтала стать египтологом. В итоге судьба распорядилась так, что она вышла замуж за египтянина и теперь живет в Александрии.

При этом, как сообщает канал "Культурология" на платформе Дзен, она призывает бывших соотечественниц быть аккуратными в отношениях с мужчинами из Египта. Почему так?

Страна любви и силы

Фарах сама не перестаёт восхищаться новой родиной. У неё отличный муж и замечательная семья, где все уважают друг друга. Фарах ведёт свой блог , где выкладывает фото ярких видов Египта и Александрии.

Автор признается, что, когда 12 лет назад переехала в Египет, многому удивлялась. Была поражена доброжелательностью египтян. По словам Фарух, египтяне с уважением относятся к женщинам, проявляют безграничное терпение к их медлительности.

Даже водитель терпеливо будет ждать, пока женщина медленно переходит дорогу. В любом магазине и на рынке ей не придется стоять в ожидании, пока соберут нужные продукты. Для таких целей около каждого лотка в любом магазине есть стул.

Фарах полюбила Египет и считает его своей родиной и местом силы. Но при этом советует женщинам, получившим от египтянина предложение выйти замуж, не спешить с этим.

Это в основном касается тех женщин, которые познакомились с мужчиной на курорте. Быстрые предложения руки и сердца, считает москвичка, должны насторожить девушку. Дело в том, что мужчина может руководствоваться целью получить близость.

Женщину надо завоевать

Для любой египтянки скоропалительное предложение - оскорбительно. Мужчина должен ее завоевать, добиться. И иметь такой уровень достатка, чтобы родители согласились выдать свою дочь на него замуж.

Внебрачные отношения в Египте не просто осуждаются и порицаются, но и преследуются по закону. Не состоящую в браке пару могут арестовать, а при доказательстве вины - осудить с лишением свободы.

Без брачного контракта мужчину и женщину не поселят в отель, не продадут билеты в одно купе в поезде и могут отказать в аренде жилья.

Орфи-контракт

В Египте сесть так называемый орфи-контракт. При его заключении мужчина на бумаге становится мужем, и полиция ему не страшна. Но для египтянок такая форма сожительства унизительна, так как женщина в них не имеет никаких прав. В том числе - права на содержание, наследство, алименты при рождении детей.

Орфи-браки распространены обычно в курортных городах. У египтянина, заключившего этот контракт, может быть еще и законная жена, с корой тот и не собирается разводиться. И орфи-жён может быть множество.

Если официальную семью египтянин должен содержать, то орфи-жены нередко сами платят за аренду жилья, обеспечивают мужа и верят во «временные трудности».

Фарах уверена: именно поэтому многие иностранки, устав от обещаний египетского мужа и потратив на него кучу денег, оказываются разочарованы Египтом. Если мужчина искренне любит женщину, он не станет торопить события и не предложит такую унизительную для любимой форму брака.