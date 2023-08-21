Красное море диктует туристам свои законы

Красное море в корне отличается от Черного или Средиземного. Кроме богатейшего подводного мира, чистой воды, у него есть и не самые приятные для туриста отличия. О чем идет речь?

Нельзя купаться босиком

Для плавания здесь есть специальные тапочки - так называемые "кораллки" с резиновой подошвой. Дело в том, что даже там, где кораллов немного, есть шанс наступить на них. А еще - на морского ежа или на другого представителя местной фауны.

Кроме того, есть рыбы, встреча с которыми тоже может закончиться плачевно (например, рыба-камень). Однако самая распространенная опасность - кораллы. Раны от них болезненные и долго не заживают.

Нельзя купаться ночью

Дело в том, что ночами начинается движение акул, и в темноте их не видно. Ночью можно столкнуться также с морскими ежами, рыбой-камнем. Да и те же кораллы ночью не видны, так что лучше напрасно не рисковать.