Роза Сябитова считает жителей Петербурга медлительными

Телеведущая Роза Сябитова в интервью «Москвичу Mag» заявила, что жители Москвы живут в более быстром темпе, чем Северной столицы.
По словам звездной свахи, москвичи всегда в постоянном движении. Они так торопятся, что время не тратят даже на то, чтобы кому-то объяснить дорогу, и показывают направление просто взмахом руки. Что касается жителей других городов, они не так экономны в вопросе времени.
Москвичей отличает также еще одна особенность: желание все знать о погоде, считает Сябитова. Эта черта телесвахе кажется странной, потому что жизнь в мегаполисе мало зависит от погоды.
Мы ведь не сельские жители, которым нужно сажать или убирать, — пояснила такую точку зрения Сябитова.
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