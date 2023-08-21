Роза Сябитова считает жителей Петербурга медлительными

Телеведущая Роза Сябитова в интервью «Москвичу Mag» заявила, что жители Москвы живут в более быстром темпе, чем Северной столицы.

По словам звездной свахи, москвичи всегда в постоянном движении. Они так торопятся, что время не тратят даже на то, чтобы кому-то объяснить дорогу, и показывают направление просто взмахом руки. Что касается жителей других городов, они не так экономны в вопросе времени.

Москвичей отличает также еще одна особенность: желание все знать о погоде, считает Сябитова. Эта черта телесвахе кажется странной, потому что жизнь в мегаполисе мало зависит от погоды.