Неожиданные факты раскрывают тайны Каспийского моря

Каспийское море считается крупнейшим замкнутым водоемом на Земле. Оно расположилось на стыке Европы и Азии. Каковы особенности этого водоема?

Каспийское море хранит около половины всех озерных вод планеты Земля - 76 000 кубических километров. Северные берега моря такие пологие, что, если Каспий обмелеет даже на толщину спички, вода отступит от берега на 20 метров.

Каспий при этом действительно стремительно мелеет. Скажем, город Атырау, построенный, как порт на берегу моря, сегодня расположен в 35 километрах от берега.

Максимальная глубина моря - 1025 метров, это третье место в мире среди озер. Напрямую с Мировым океаном оно не сообщается и лежит на 27 метров ниже.

Человек живет на берегах Каспийского моря 2 миллиона лет: самые древние стоянки здесь датируются 600 000-ми лет.

Каспийское море имеет около 70 других названий. Например, древние русы называли его Хвалынским, арабы и персы – Хазарским, древние греки – Гирканским.

В летописях его также называли в разные времена Абесунским, Сарайским, Кумыкским, Дербентским и так далее. А современное название происходит от названия народа каспиев, который жил когда-то на берегах водоема.