Смерть Льва Троцкого: Убийце присвоено звание Героя Советского Союза и вручен орден Ленина

Однако вместо того, чтобы взять власть в Советском Союзе он стал жертвой одного из величайших покушений в истории ХХ века.

Лев Троцкий был изгнан из Советского Союза в 1928 году. Следующие двенадцать лет он провел в изгнании, последовательно скитаясь по Турции, Франции и Норвегии. Наконец, в 1936 году ему предоставили убежище в Мексике. Он жил на вилле в столице страны и рассчитывал там умереть.

20 августа 1940 года Фрэнк Джексон - партнер одной из близких соратниц Троцкого, Сильвии Агелофф - стоял перед воротами резиденции опального революционера. Охранники Троцкого устанавливали на крыше новую оглушающую сирену. Однако визит не вызвал у них подозрений.

Летом 1940 года Джексон много раз посещал комплекс, завоевывая все большую симпатию у Троцкого. В день покушения никто даже не подумал его обыскать.

Троцкий лично вел посетителя в свой кабинет. Джексон утверждал, что пришел за советом по поводу политической статьи, которую он писал. Он вытащил текст и спросил лидера, не хочет ли он его прочесть. Троцкий согласился.

Джексон воспользовался моментом: достал из кармана пальто ледоруб, размахнулся, закрыл глаза и изо всей силы ударил того по голове. Оружие пробило череп на глубину 7 сантиметров. Однако пострадавший не скончался на месте.

Телохранители схватили нападавшего. Тяжело раненого Троцкого доставили в госпиталь Крус-Верде. Несмотря на старания врачей, он скончался через 25 часов, 21 августа 1940 года, от шока и потери крови.

Как оказалось, Троцкого убил глубоко секретный агент НКВД испанец Рамон Меркадер. За свой поступок он получил 20-летний тюремный срок в Мексике. Однако в Советском Союзе ему было присвоено звание Героя СССР и орден Ленина. Меркадер был освобожден в 1960 году.