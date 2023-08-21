2 вещи, которые нельзя оставлять летом на передней панели авто: о чем забывают многие водители

Очки: Для водителей с проблемами зрения кажется удобным хранить очки на приборной панели, так они всегда под рукой. Однако следует помнить, что летом это может быть опасно. Очки могут содержать увеличительное стекло, которое при высокой температуре может работать как лупа, повышая риск возгорания.