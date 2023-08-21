2 вещи, которые нельзя оставлять летом на передней панели авто: о чем забывают многие водители

Туда не рекомендуется помещать декоративные предметы или игрушки.
Однако существует две вещи, о которых многие водители забывают и которые не только нежелательно, но и опасно оставлять на приборной панели.
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Очки: Для водителей с проблемами зрения кажется удобным хранить очки на приборной панели, так они всегда под рукой. Однако следует помнить, что летом это может быть опасно. Очки могут содержать увеличительное стекло, которое при высокой температуре может работать как лупа, повышая риск возгорания.
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Мобильные устройства: Важно не оставлять мобильные устройства на передней приборной панели в жаркое время года. Длительное воздействие солнечных лучей может повредить гаджет, особенно аккумулятор, что может привести к его выходу из строя.
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