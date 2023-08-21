5 вещей, которые убивают двигатель машины летом: все водители должны знать

Зимой – снег и лед, весной и осенью – переменные температуры и большие лужи. Летом, когда температура воздуха поднимается, автомобилисты также сталкиваются с своими трудностями, особенно если при этом допускают ошибки, которые могут негативно повлиять на двигатель машины.

Парковка на открытом солнце: Оставлять автомобиль на солнце в жаркую погоду может привести к перегреву силового агрегата. Чтобы избежать этого, лучше выбирать затененные места или использовать гараж.

Недостаточный уровень масла: В летний период важно регулярно контролировать уровень моторного масла, так как высокие температуры могут увеличить его расход и привести к недостатку масла, что может повредить двигатель.

Избегать перегрузки: Летом не стоит перегружать автомобиль, особенно устанавливая на него прицеп. Дополнительная нагрузка может негативно повлиять на работу двигателя.

Предостережение от поездок во время наводнений: Сильные ливни могут вызвать наводнения, и поездки по затопленным дорогам могут повлечь гидроудар двигателя, что приведет к его поломке.