Как защитить машину от града: 5 полезных советов

17:56 2023-08-21

Летний сезон приносит автомобилистам не только радость, но и некоторые проблемы, включая грозы с градом.

Гололёд и снег уступают место другим вызовам, таким как твёрдые градинки, способные повредить поверхность машины. Если вы за рулём в момент начала града, важно знать, как действовать, чтобы защитить свой автомобиль. Вот 5 шагов, которые помогут вам сохранить авто в целости:

  1. Сохраните спокойствие: Помните, что град обычно длится недолго, и льдинки обычно небольшие. Не паникуйте, а следуйте правилам безопасности и защиты.

  2. Остановитесь: Если градинки крупные, безопаснее всего остановиться на обочине. Стоя на месте, вы уменьшите риск повреждения машины.

  3. Найдите укрытие: Если возможно, припаркуйтесь под навесом, на парковке или заправке. Даже деревья могут предоставить защиту от града, но будьте осторожны с крупными ветками.

  4. Используйте укрытия: Если укрытия нет, накройте машину чем-либо, например, одеялами, полотенцами или сумками. Особое внимание уделяйте крыше, как наиболее уязвимой части.

  5. Защитите наиболее уязвимые детали: Если укрыть всю машину не получается, сосредоточьтесь на защите наиболее уязвимых частей, таких как крыша и капот. Не распределяйте материалы по всей поверхности, это может ухудшить ситуацию.

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