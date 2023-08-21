Как защитить машину от града: 5 полезных советов

Гололёд и снег уступают место другим вызовам, таким как твёрдые градинки, способные повредить поверхность машины. Если вы за рулём в момент начала града, важно знать, как действовать, чтобы защитить свой автомобиль. Вот 5 шагов, которые помогут вам сохранить авто в целости:

Сохраните спокойствие: Помните, что град обычно длится недолго, и льдинки обычно небольшие. Не паникуйте, а следуйте правилам безопасности и защиты.

Остановитесь: Если градинки крупные, безопаснее всего остановиться на обочине. Стоя на месте, вы уменьшите риск повреждения машины.

Найдите укрытие: Если возможно, припаркуйтесь под навесом, на парковке или заправке. Даже деревья могут предоставить защиту от града, но будьте осторожны с крупными ветками.

Используйте укрытия: Если укрытия нет, накройте машину чем-либо, например, одеялами, полотенцами или сумками. Особое внимание уделяйте крыше, как наиболее уязвимой части.