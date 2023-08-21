Автомобильные стекла медленно поднимаются: простой способ решения проблемы

Однако эту неприятность можно попробовать устранить самостоятельно без обращения к специалистам.
Основное здесь - понять причину проблемы и оценить состояние компонентов двери. Вот два возможных варианта решения:
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Первый вариант: Если стекло при подъеме перекашивается и не плотно прижимается к салазкам, это может быть вызвано ослабевшими креплениями. В таком случае, потребуется снять дверную обшивку, затянуть болты и устранить люфт в моторчике. Это поможет восстановить нормальную работу механизма.
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Второй вариант: Иногда медленное движение стекла связано с жесткостью салазок и резинок. Прочистка этих деталей может помочь, однако, если это не устраняет проблему, возможно, потребуется замена этих компонентов.
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