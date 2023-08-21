Автомобильные стекла медленно поднимаются: простой способ решения проблемы

Первый вариант: Если стекло при подъеме перекашивается и не плотно прижимается к салазкам, это может быть вызвано ослабевшими креплениями. В таком случае, потребуется снять дверную обшивку, затянуть болты и устранить люфт в моторчике. Это поможет восстановить нормальную работу механизма.