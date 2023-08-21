Диетолог Соломатина объяснила, почему летом надо есть малосольные огурцы

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему стоит включить в меню летом малосольные огурцы, пишет "Москва 24".

По словам эксперта, этот продукт помогает поддерживать в организме кислотно-щелочной баланс, а также работу сердца и мышц.

Малосольные огурцы способны восполнить потерю воды и электролитов при потоотделении.

Кроме того, это полезный продукт для гипотоников. Дело в том, что в жару кровь устремляется на периферию, от чего сосуды расширяются. И у людей, обычно страдающих от низкого давления, оно еще больше падает. Кроме того, появляются спутанность сознания и усталость.

Если гипотоник съест малосольный огурец, давление у него перестанет падать, состояние нормализуется, потому что жидкость в организме задержится.