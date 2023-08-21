Как отполировать лобовое стекло автомобиля своими руками: простой способ

Наличие загрязнений и мелких царапин может ухудшить обзор и повысить риск аварий. Но нет нужды обращаться к профессионалам и тратить деньги на дорогостоящие средства – вы можете справиться с полировкой стекла своими руками, соблюдая несколько простых правил.

Для начала вам понадобится полироли, предназначенный для восстановления блеска стекол. Также подготовьте специальные салфетки для полировки.

Чтобы начать процесс, нанесите небольшое количество полироли на салфетку и аккуратно обработайте поверхность лобового стекла как с внешней стороны, так и изнутри салона. После нанесения жидкости дайте ей немного высохнуть.

Затем возьмите другую салфетку для полировки и удалите высохшее полироли с поверхности стекла. Результатом будет блестящая поверхность стекла, свободная от загрязнений и мелких повреждений.

Этот простой метод позволит вам самостоятельно улучшить состояние ветрового стекла, обеспечивая себе более четкую и безопасную видимость на дороге.