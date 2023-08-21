Как правильно хранить автомобильные шины: 2 важных правила

Однако важный вопрос, связанный с правильным хранением шин, может стать вызовом. Некорректное хранение может негативно сказаться на качестве шин, снижая их прочность и безопасность на дороге.

Для избежания подобных проблем существуют два ключевых правила, которые водители должны учитывать при хранении автомобильных покрышек.

Защита от солнечного воздействия

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может негативно повлиять на резиновые шины, делая их менее упругими и прочными. Для защиты от солнца, рекомендуется помещать шины в специальные непрозрачные пакеты, которые можно приобрести в автомобильных магазинах.

Поддержание эластичности

Чтобы сохранить эластичность резины, можно нанести силиконовую смазку на поверхность шин перед их хранением. Этот метод помогает предотвратить появление микроскопических дефектов и сохранить оптимальное состояние шин.