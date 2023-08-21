Как самостоятельно убрать вмятины на кузове автомобиля: простой способ

19:42 2023-08-21

Даже при аккуратной езде и соблюдении всех правил на кузове автомобиля могут появиться неприятные вмятины.

Это может быть вызвано падением камня, плодом дерева или другим случайным событием, за которое водитель не несет вины.

Но не стоит относиться к этим повреждениям слишком пессимистично. Ведь существует способ убрать вмятины без необходимости обращаться к специалистам и проходить дорогостоящие ремонты.

Вам понадобится всего лишь сантехнический инструмент - вантуз. Вот как это работает:

  1. Присоедините резиновую часть вантуза к вмятине на кузове.
  2. Постепенно создавайте вакуум, чтобы вантуз прилип к поверхности.
  3. Осторожно и аккуратно резко отрывайте вантуз от поверхности. Это действие поможет выровнять вмятину.

Однако стоит отметить, что данный метод эффективен для небольших повреждений. В случае слишком глубоких или широких вмятин лучше обратиться за помощью к профессионалам.

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