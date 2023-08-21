Как самостоятельно убрать вмятины на кузове автомобиля: простой способ

Это может быть вызвано падением камня, плодом дерева или другим случайным событием, за которое водитель не несет вины.
Но не стоит относиться к этим повреждениям слишком пессимистично. Ведь существует способ убрать вмятины без необходимости обращаться к специалистам и проходить дорогостоящие ремонты.
Вам понадобится всего лишь сантехнический инструмент - вантуз. Вот как это работает:
- Присоедините резиновую часть вантуза к вмятине на кузове.
- Постепенно создавайте вакуум, чтобы вантуз прилип к поверхности.
- Осторожно и аккуратно резко отрывайте вантуз от поверхности. Это действие поможет выровнять вмятину.
Однако стоит отметить, что данный метод эффективен для небольших повреждений. В случае слишком глубоких или широких вмятин лучше обратиться за помощью к профессионалам.
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