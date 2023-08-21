Знающий садовод рассказал, как правильно черенковать растения, что нужно учитывать

Черенок быстрее пустит корни в непрозрачно посуде. Это надо помнить.

Воду в емкости с черенком не меняем, а доливаем свежую по мере испарения старой.

В одной посудине нельзя размещать более двух черенков, иначе корней вы не дождетесь.

Если в емкости налито много воды, внизу будет мало кислорода. Корешки начнут от этого загнивать.

Берем черенки от коротких побегов, чем ниже стебель, тем лучше укоренится его отрезок.

Готовим черенки от молодых растений. Старые будут плохо укореняться.

Самые лучшие черенки образуются от боковых веток.

Если на черенке нет листиков, то укоренять их надо в темноте. Если есть хоть один лист, для корней нужен свет.