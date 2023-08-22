Остров смерти стал для брошенных здесь рабов островом жизни: невероятная история выживания в Индийском океане

Остров Тромлен в Индийском океане площадью 1 квадратный километр, необитаем. Кроме кораллов и песка, морских черепах и перелетных птиц здесь практически ничего нет - даже растительности.

Находится он в 450 километрах от Мадагаскара. Тем удивительнее история, которая связана с этим островом. Здесь в XVIII веке потерпело крушение французское судно l’Utile ("Полезный"). Кроме кокосов и шерсти, капитан вез в трюме 160 рабов для для богатых синьоров острова Иль-де-Франс (ныне Маврикий).

Шхуна пошла на дно, на сушу удалось выбраться только 20 членам экипажа и 60 рабам. Спасительный берег острова был похож на песчаный остров, окруженный коралловыми рифами. Он лежал на пути постоянных циклонов, и крупные деревья здесь не выживали. На острове не было и воды.

Французы вскоре сумели собрать из 2 шлюпок одну целую и покинули островок. Перед отбытием пообещали невольникам прислать подмогу и им, но своего обещания не выполнили.

Учитывая неблагоприятные условия, можно было предположить, что людей на острове ждала смерть от голода либо от обезвоживания. Но через 15 лет, в ноябре 1776 года, "робинзонов" на острове увидели моряки корвета "Дофина".

Они спустили шлюпку и высадились на берег. Там их встретили 8 человек: семь женщин и восьмимесячный ребенок.

История их выживания оказалась удивительной и героической. Воду они собирали в период муссонных дождей - в небольшие медные емкости, что спасли с затонувшего судна. Питались все 15 лет лишь моллюсками, крабами, черепахами.

Все время поддерживали огонь, но что было топливом для костра, непонятно. Предполагается, что кораллы, являясь органикой, должны были гореть. Жители острова построили и некое подобие домов из блоков песчаника, обработав его подручными средствами.

Два раза рабы предпринимали попытки выбраться из песчаной тюрьмы. В первый раз соорудили плот из остатков поломанной шлюпки. В качестве паруса использовали птичьи перья. На нем поплыли 10 человек, но все утонули.

Вторая попытка завершилась так же, и больше "робинзоны" судьбу не испытывали.

Побывавшие двадцать лет назад на острове Тромлен французские археологи были потрясены, как люди смогли выжать из негостеприимного острова все, что тот мог им дать. Построить дома, соорудить очаг, питаться черепахами и моллюсками – все это в течение 15 лет!

Раскопки на острове продолжаются. Тромлен по-прежнему необитаем и негостеприимен.