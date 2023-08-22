Садовод-эксперт рассказал о правилах омолаживающей обрезки вишневого дерева

Отличительные особенности вишни: у взрослых особей на обрастающих ветвях возраста старше четырех лет есть только одна ростовая почка, она же верхушечная.

Все другие почки генеративные. Из этих почек растут листья, в их пазухах формируются цвеы. Вот почему вишневая крона быстро обвисает, новые приросты не появляются.

Учитывая этот момент, весной на деревьях старше 10 лет удаляем не только сухие ветки и побеги с повреждениями, но и омолаживаем каждый год пятую часть полускелетных веток.

Каждую пятую веточку срезаем на трехлетнюю древесину.

После этого спящие вегетативные почки просыпаются и из них идут сильные вертикальные побеги. На них большая часть почек тоже будет вегетативные.

С середины лета эти ветки надо отогнуть в предназначенную для них свободную область кроны.

В следующем сезоне из боковых почек на них вырастут молодые продуктивные, плодоносящие побеги.