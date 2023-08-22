Дачный эксперт рассказал об эффективных проверенных способах выращивания перца

При высадке перцев в грунт не углубляем их, как томаты.
Если на подросшей рассаде появились цветки и завязались плоды, не нужно паниковать. В теплице рассада быстр "возьмется за ум".
А те растения с цветами и завязями высаживать в теплицу не надо.
Между рядами высаживаем календулу, бархатцы, они избавят от вредителей. Туда же можно добавить базилик, кориандр. Последний привлечет опылителей.
Приманивать их можно также шкурками от бананов и яблок.
Перцы постоянно обрезаем. Нужно убирать длинные вытянувшиеся побеги, все отростки, появившиеся ниже основного разветвления стебля.
А также удаляем втеки внутри корны, они будут затенены и не дадут плодов.
Постоянно убираем созревшие плоды, чтобы могли появляться новые. Чем чаще делаем это, тем обильнее плодоносит перец.
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