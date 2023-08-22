Дачный эксперт рассказал об эффективных проверенных способах выращивания перца

При высадке перцев в грунт не углубляем их, как томаты.

Если на подросшей рассаде появились цветки и завязались плоды, не нужно паниковать. В теплице рассада быстр "возьмется за ум".

А те растения с цветами и завязями высаживать в теплицу не надо.

Между рядами высаживаем календулу, бархатцы, они избавят от вредителей. Туда же можно добавить базилик, кориандр. Последний привлечет опылителей.

Приманивать их можно также шкурками от бананов и яблок.

Перцы постоянно обрезаем. Нужно убирать длинные вытянувшиеся побеги, все отростки, появившиеся ниже основного разветвления стебля.

А также удаляем втеки внутри корны, они будут затенены и не дадут плодов.

Постоянно убираем созревшие плоды, чтобы могли появляться новые. Чем чаще делаем это, тем обильнее плодоносит перец.