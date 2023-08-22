Одно действие и шины будут блестеть как новые: лайфхак от опытных автомобилистов

Цель заключается в возвращении шинам глубокого черного цвета, придающего им свежесть и новизну.

На рынке существует множество дорогостоящих продуктов для этой задачи, но также существуют более доступные альтернативы.

Как вернуть блеск шинам на долго

Для этой цели необязательно покупать дорогостоящие химические средства. Обычный глицерин отлично справляется с задачей.

Просто нанесите немного глицерина на чистую тряпку и аккуратно протрите шины. Этот простой шаг значительно улучшит их внешний вид, придавая шинам сияние и свежесть.

Как вернуть блеск на короткий срок

Если вашей целью является временное обновление шин, вы можете воспользоваться силиконовой губкой для обуви. Просто протрите шины этой губкой, как если бы вы чистили обувь, и вы увидите, как шины мгновенно приобретут блеск.