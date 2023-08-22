Итальянцы потребовали наказания жены Канье Уэста за эксгибиционизм

Скандально известный американский рэпер Канье Уэст вместе с новой женой Бьянкой Ценсори продолжают эпатировать общественность. Пара выходит в свет в провокационных образах - например, босиком. Бьянка при этом отдает предпочтение прозрачным нарядам.

Скажем, папарацци в последний раз сфотографировали Ценсори в необычном аутфите: девушка примерила только одни тонкие колготки с топом телесного цвета, который демонстрирует самые пикантные места.

Откровенные образы Бьянки возмутили жителей Италии. В итальянскую полицию стали поступать призывы о привлечении 28-летней девушки к ответственности за непристойное поведение и гуляние “нагишом”.

Жаль, что их не арестовали за непристойное поведение в обществе. Они выглядят как клоуны, так неловко, - высказываются итальянцы. Нас заставляют смотреть на обнаженных женщин, и мы от этого устали. Это эксгибиционизм, это должно быть запрещено.

Некоторые пользователи Сети предлагают ресторанам не обслуживать звездную пару из-за “неподобающего внешнего вида”.