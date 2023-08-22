5 опций современных авто, которые водители все еще недооценивают

19:51 2023-08-22

В данной статье рассмотрим полезные, но пока еще недостаточно оцененные возможности современных автомобилей.

Водители стоит пересмотреть свое отношение к этим функциям, так как их использование может существенно улучшить вождение и комфорт.

  1. Антизаносная система (ESP) Часто называемая ESP, эта система способствует стабильности автомобиля на дороге. Она предотвращает заносы и улучшает управляемость. ESP может быть включена даже в базовой комплектации. В случае отсутствия, можно доплатить за установку.

  2. Светоотражающие зеркала с подсветкой Эта опция, начавшаяся с автомобилей Mercedes-Benz, уже доступна в базовых комплектациях многих марок. Эти зеркала, помимо впечатляющего внешнего эффекта, повышают безопасность ночного вождения.

  3. Подогрев световых устройств Система подогрева фар стала альтернативой неудачным очистителям стекол. Она особенно актуальна в зимних условиях, предотвращая образование льда и снега на фарах.

  4. Камера заднего вида Полезная функция, которая повышает уровень безопасности и упрощает парковку. Она часто идет в комплекте с датчиками давления в шинах и запасными камерами.

  5. Дополнительные подушки безопасности (AIRBAG) Безопасность всегда важна, поэтому дополнительные подушки безопасности - это важное улучшение. Особенно актуально для тех, кто путешествует с семьей.

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