Этот специальный состав создает гидрофобный слой, позволяя дождевым каплям быстро стекать и обеспечивая хорошую видимость даже в дождливую погоду. Однако высокая стоимость антидождя заставляет некоторых автомобилистов искать более доступные альтернативы.

В поиске более дешевого и равноценного решения можно обратить внимание на кондиционер для волос. В его составе содержится вещество, называемое "ланолин", которое создает гидрофобный эффект на стекле, аналогичный действию антидождя. Этот способ позволяет водителям получить защиту от дождя без больших затрат.

Такой же кондиционер для волос также может быть использован в качестве полировочного средства для автомобиля, придавая поверхности блеск и аккуратный вид.

В результате водители могут не только обеспечить себе хорошую видимость при дожде, но и сэкономить деньги, прибегая к доступным решениям.