Факты и мифы об образовании в Китае: Телесные наказания, пронумерованные дети

Телесные наказания . Они распространены практически на всех уровнях обучения. За несоответствующее поведение учеников могут ударить рукой или линейкой.

В школах нет отопления. Это встречается в основном в сельской местности. Зимой во время занятий ученики часто сидят в куртках и шапках.

Физические упражнения. Каждое утро и в 14:00 студенты выполняют физические упражнения, после чего следует торжественное собрание.

Нумерация детей. В Китае совершенно нормальна иерархическая система, поэтому присвоение номеров каждому ученику помогает поддерживать порядок и гармонию.

Запоминание. В большинстве случаев обучение предполагает необходимость запоминания учащимися всего, что говорит учитель.