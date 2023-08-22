Ким Чен Ын намочил штаны, заставив подчинённых сделать то же самое

Глава правительства Северной Кореи Ким Чен Ын провёл ряд рабочих поездок по стране в связи с масштабными наводнениями, которые привели к затоплению крупных рисовых полей, являющихся житницей КНДР. Поездка Ким Чен Ына омрачилась казусом, в который были вовлечены его подчинённые.

Дело в том, что лидер Северной Кореи зашёл по колено в воду на затопленных полях, заставив местных политиков последовать своему примеру. Погружение в воду сопровождалось критикой членов правительственного аппарата КНДР, которые услышали много нелестных слов в свой адрес от Ким Чен Ына, обвинившего чиновников в несоблюдении условий по поддержанию национальной экономики.