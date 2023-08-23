Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки туманности Кольцо в 2200 световых лет от Земли

"Джеймс Уэбб", являющийся самым крупным орбитальным телескопом в космосе, запечатлел туманность Кольцо, находящуюся в 2200 световых лет от Земли. Данное расстояние описывается учёными как "относительно недалеко от нас", однако новые успехи "Джеймса Уэбба" всё ещё поражают человеческое воображение.

Известно, что снятая "Джеймсом Уэббом" туманность Кольцо видна в бинокль на Северном полушарии, а также в некоторых регионах Южного полушария. Тем не менее, сделанные телескопом снимки туманности Кольцо являются самыми детализированными в истории.