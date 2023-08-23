Чемпионат мира по бегу в костюмах динозавра завершился в США

Накануне в США начался первый в истории чемпионат мира по бегу в костюмах динозавра, который несмотря на эпатажность мероприятия также быстро завершился: дело в том, что облачённые в костюмы доисторических животных люди бежали на дистанцию в сто ярдов, что эквивалентно 91,4 метрам.

Казалось бы, такие спортивные состязания не могут удивить ничем, кроме внешнего вида атлетов, однако их завершение также омрачилось казусом, поскольку из-за суматохи организаторам пришлось пересматривать видео с камер дабы выявить истинного победителя.