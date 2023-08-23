«Цифровые кладбища» набирают популярность в Китае из-за дефицита земли

Феномен цифрового кладбища в Китайской Народной республике перестаёт казаться чем-то загадочным, когда узнаёшь, что стоимость традиционных похорон в Пекине в среднем составляет 5555 американских долларов. Данная сумма — это порядка 45% от усреднённой годовой зарплаты одного жителя Китая.

В то же время "цифровые" похороны обойдутся на 70% дешевле. Цифровые кладбища представляют собой комнаты с интерактивными экранами, на которых демонстрируются фотографии и видеозаписи с умершими. За самими экранами находится прах "похороненных" и церемониальная атрибутика.