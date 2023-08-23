Садовод со стажем рассказал, как собрать посадочный материал с земляники для новых кустов

По завершении фазы цветения выбираем самые урожайные и крепкие кусты, рыхлим вокруг них землю, даем им вырастить несколько усов - до 4-5 штук.

Ждем образования розеток. Лучшими будут те розетки, которые ближе всего к материнскому растению.

Часть уса с розеткой надо заглубить, присыпав компостом или перегноем. Делаем то же самое со 2-4 розетками.

После укоренения таким способом розетки отделяются от уса и высаживаются на новую грядку.

Розетки должны дать по 4-5 листиков, а корни проникнуть вглубь на 3-4 см. После этого можно их отделять, разрезав ус на участки.