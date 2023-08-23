Садовод со стажем рассказал, где лучше всего сажать малину на дачном участке

Нельзя сажать малину после помидоров, земляники, картошки, перцов, баклажанов. У этих растений одни болезни.
С плодовыми культурами малина хорошо ладит, она хорошо растет на супесчаных и суглинистых землях. Не любит близкое залегание грунтовых вод.
Этот уровень должен быть ниже полутора метров.
Не сажайте ягодник в котловине или впадине, но в обычных низменностях можно. Малине не нужна повышенная влажность, за этим надо следить.
Растению хорошо на солнце, без ветра, с южной стороны участка. Малине тяжело расти на плотной глине, на песках.
При необходимости вносим перед посадкой в грунт навоз и песок или навоз и глину.
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