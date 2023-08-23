Знающий цветовод рассказал, какие внекорневые подкормки любят розы в саду

Эффективными считаются внекорневые подкормки настоями на травах, зольными настоями, раствором куриного помета или навоза, гуматом натрия.
Крапивные настои или растворы на основе хвоща используют для предупреждения грибковых инфекций.
Настой крапивы: заливаем вместе с корешками на сутки водой. На ведро воды берем 3 крупных растения с корневищами.
Настой процеживаем и опрыскиваем им розы. Можно дать постоять дольше, пока не забродит. Но в этом случае надо опасаться ожогов листвы.
Зольный раствор готовим так: на 10 л воды берем 30 г золы. Хороший вариант для второй половины лета.
Против болезней применяем сухую золу. Разбрызгиваем водой по растению, потом посыпаем его золой. Спустя час промываем.
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