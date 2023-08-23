Тарасова призналась, что плакала, когда Костомаров вышел на лед

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у фигуриста Романа Костомарова - характер олимпийский и уникальный, сообщает Газета.ру

У Романа - уникальный, олимпийский характер. Я счастлива его увидеть на льду снова. Он всех нас, в том числе и меня, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, сумевшего победить такой тяжелый недуг, — сказала Тарасова.

22 августа легендарный фигурист принял участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Представление состоялось в Сочи, Роман вышел на лед вместе с женой Оксаной.

В начале января 2022-го года Роман Костомаров попал в больницу после новогодних выступлений на открытом воздухе. Он находился на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В процессе лечения фигуристу ампутировали обе стопы, а также кисти рук.