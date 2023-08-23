Смертельные лабиринты Освенцима и сегодня навевают ужас

Концлагель Аушвиц, как его называли немцы, известен своей жестокостью. Указ о строительстве Освенцима был издан в марте 1941 года. Одна из его секций предназначалась для уничтожения людей.

Психотерапевт еврейского происхождения из Нидерландов Эндди де Винда написал мемуары, рассказывающие о том, что ему пришлось здесь пережить. Как сообщает канал российского издательства Бомбора на платформе Дзен, это - история о мужестве людей, которые смогли выжить благодаря силе духа.

Автор описывает то, как выглядели узники - "полуобнаженные тени с голодными глазами. С ребрами, торчащими, как канаты, как бы связывавшими тела".

Он также дает представление о рядах страшных зданий, которые выстроились в шеренги двухэтажек.

Все было свежевыкрашенным, сверкало чистотой в лучах солнца. Центральная усадьба - лагерь для тысяч арестантов, которые заняты большой, полезной работой. Над воротами, отлитый из чугуна, красовался девиз лагеря: «ARBEIT MACHT FREI» — труд делает свободным.

Этот намек должен был успокаивать многих, кто вступал в эти ворота. Но на самом деле это были ворота в ад.

Лагерь окружала проволочная изгородь, по ней был пропущен ток высокого напряжения - в 3000 вольт! Кроме того, через каждые сто метров стояли вышки, на которых дежурили эсэсовцы с пулеметами.