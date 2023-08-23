Смертельные лабиринты Освенцима и сегодня навевают ужас

Концлагель Аушвиц, как его называли немцы, известен своей жестокостью. Указ о строительстве Освенцима был издан в марте 1941 года. Одна из его секций предназначалась для уничтожения людей.
Психотерапевт еврейского происхождения из Нидерландов Эндди де Винда написал мемуары, рассказывающие о том, что ему пришлось здесь пережить. Как сообщает канал российского издательства Бомбора на платформе Дзен, это - история о мужестве людей, которые смогли выжить благодаря силе духа.
Автор описывает то, как выглядели узники - "полуобнаженные тени с голодными глазами. С ребрами, торчащими, как канаты, как бы связывавшими тела".
Он также дает представление о рядах страшных зданий, которые выстроились в шеренги двухэтажек.
Все было свежевыкрашенным, сверкало чистотой в лучах солнца. Центральная усадьба - лагерь для тысяч арестантов, которые заняты большой, полезной работой.
Над воротами, отлитый из чугуна, красовался девиз лагеря: «ARBEIT MACHT FREI» — труд делает свободным.
Этот намек должен был успокаивать многих, кто вступал в эти ворота. Но на самом деле это были ворота в ад.
Лагерь окружала проволочная изгородь, по ней был пропущен ток высокого напряжения - в 3000 вольт! Кроме того, через каждые сто метров стояли вышки, на которых дежурили эсэсовцы с пулеметами.
В проходе между 26-м и 27-м бараками люди должны были раздеться. Всю одежду они складывали в тележку. Дальше, нагими, узников отправляи туда, где они должны были погибнуть... - написал автор книги.