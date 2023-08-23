О чем молчат стюардессы, но очень хотят узнать пассажиры авиалайнеров

Как живут бортпроводницы? В чем заключается их работа, чем заняты, когда пассажиры их не видят? Автор канала "Путешествия, туризм, наука" раскрыл некоторые тайны этой профессии.

Жесты

Во время встречи пассажиров стоящие у двери стюарды и стюардессы держат руки за спиной. И это не связано с красивой осанкой. Просто они так считают прошедших через ворота людей - по числу проданных билетов. В этом помогает счётчик: когда проходит человек, бортпроводник нажимает на кнопку.

После прекращения посадки останется только свериться с количеством талонов и убедиться, что все в порядке.

Внешний вид

Некоторые детали внешнего облика обслуживающего персонала лайнеров обладают тайными смыслами и вспомогательным значением. К примеру, стильные платки из натурального шёлка на шее служат не только эффектным дополнением образа.

Они позволяют при возникновения дыма в салоне намочить платок, сделав из него маску, и продолжить помогать другим пассажирам лайнера.

Общение с пассажирами

Функционал и возможности персонала в авиалайнере намного шире, чем кажутся. Взять ту же еду: если пассажиру мало порции, он может попросить добавки. В приличной авиакомпании ее должны дать бесплатно.

Это связано с тем, что некоторые люди не спешат принимать пищу на борту, а по окончании рейса она все равно подлежит утилизации. Но зачем уничтожать продукты, если можно накормить человека?

В чем помогут стюардессы?

Эти девушки могут спасти жизнь, потому что знают, как оказать первую помощь вплоть до реанимации. Могут даже принять роды, сделать массаж сердца.

Спецподготовка

Улыбчивые красотки будут сохранять спокойствие даже в тех условиях, когда этому ничто не способствует: например, кто-то из пассажиров окажется пьяным или самолет часто попадает в воздушные ямы.

За четырёхчасовой полёт они проходят с тележкой с продуктами около 6 км, что улучшает и без того отличную форму.