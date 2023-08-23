Какая судьба ждала доживших до старости викингов?

Раскопки, проведенные в Скандинавии и на территориях, колонизированных викингами (в том числе на Британских островах и в Исландии), наглядно доказывают, что средняя продолжительность жизни народов Севера была гораздо

По словам профессора Нила Прайса, среди людей, успевших достичь совершеннолетия, продолжительность жизни составляла около 40 лет.

В свою очередь Эльза Росдал в работе под названием "История викингов" приводит пример исследований костей, проводившихся в Дании. Из 242 скелетов было установлено, что 140 принадлежали лицам, "достигшим "взрослого возраста" 35-55 лет". Сто тем, кто умер в возрасте от 20 до 35 лет. Историк и археолог также подчеркивает, что в исследуемой группе только два человека были старше 55 лет.

Судьба тех, кто дожил до глубокой старости, зависела прежде всего от отношения семьи. Как мы читаем в книге Кима Хьярдара "Викинги. Захватчики с моря", раннесредневековые жители Скандинавии "не ценили людей, которые ничего не могли внести в жизнь общества.

Такие выводы можно сделать из "Саги об Эгиле", написанной в XII веке. Ее главным героем стал знаменитый исландский вождь, который не умер с мечом в руке, а якобы дожил до 80 лет. С возрастом он потерял зрение и имел проблемы с ходьбой, что сделало его объектом насмешек домашних.

В других сагах также можно встретить упоминания о несчастной судьбе, ожидавшей доживших до старости викингов. Есть даже предположения, что во времена голода стариков убивали (сталкивали со скалы), чтобы еды хватило остальным членам семьи.

О том, что среди викингов были люди, дожившие до действительно преклонного возраста, свидетельствует, в частности, лодочное захоронение из Осеберга IX века. Там были найдены скелеты двух женщин, старшей, вероятно, было около 80 лет.

Археологи и историки подозревают, что это могла быть бабушка короля Харальда Прекрасноволосого. Никто не стал бы пытаться столкнуть ее со скалы, когда в Норвегии был голод.