Подборка "арбузных" томатов: самые мясистые, сахарные и крупные плоды

Знаменитое Бычье сердце вне конкуренции. Этот сорт знают все, и он действительно всегда в топе самых лучших. Есть сейчас и новые улучшенные сорта этого вида. Например, Новое бычье сердце желтое, Новое бычье сердце розовое и так далее. Очень вкусный, сладкий, сочный плод крупного размера.

Розовый мед отлично подходит для свежих салатов. Нежный сахаристый вкус, нежная мякоть, красивый розовый цвет. Помидоры могут хорошо лежать на хранении.

Гусиное яйцо - очень популярный у дачников сорт, дающий красивые сочные плоды крупного размера. Окраска ярко красная, ярко выраженный томатный вкус и аромат. Неприхотливый в выращивании, это сорт среднего срока созревания. Для теплиц идеальный вариант.

Тяжеловес Сибири - очень крупный томат. Вкус нежно-сладкий, размеры плодов огромные, а сам кустик компактный. Выше 80 см не растет. Сорт раннеспелый, подходит для теплиц и открытых грядок.