Что должен сделать каждый водитель перед наступлением зимы: 3 обязательных действия

18:41 2023-08-23

Подготовка автомобиля к зимнему периоду - это важная задача, требующая внимания каждого водителя.

Существует несколько ключевых действий, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт в холодное время года.

  1. Проверка состояния аккумулятора Перед наступлением морозов рекомендуется проверить остаточную емкость аккумулятора. Если показатели невелики, подзарядка может понадобиться. В некоторых случаях, возможно, стоит даже приобрести новый аккумулятор, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

  2. Покупка лопаты Важно иметь лопату в багажнике автомобиля. Зимой, когда машины могут застревать в снегу, лопата становится полезным инструментом для самостоятельной разблокировки. Она поможет освободить колеса и обеспечить движение в сложных условиях.

  3. Проверка уплотнителей дверей Морозы могут повредить уплотнители дверей, что может привести к проблемам с их открыванием и закрыванием. Перед зимой следует проверить состояние уплотнителей и, при необходимости, обработать их специальной смазкой. Это поможет избежать их примерзания и повысит комфорт вождения.

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