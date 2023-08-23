Что должен сделать каждый водитель перед наступлением зимы: 3 обязательных действия

Существует несколько ключевых действий, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт в холодное время года.

Проверка состояния аккумулятора Перед наступлением морозов рекомендуется проверить остаточную емкость аккумулятора. Если показатели невелики, подзарядка может понадобиться. В некоторых случаях, возможно, стоит даже приобрести новый аккумулятор, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

Покупка лопаты Важно иметь лопату в багажнике автомобиля. Зимой, когда машины могут застревать в снегу, лопата становится полезным инструментом для самостоятельной разблокировки. Она поможет освободить колеса и обеспечить движение в сложных условиях.