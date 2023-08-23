Названа главная ошибка водителей после покупки нового автомобиля

Но действительность может оказаться менее радужной. Множество поломок и неисправностей иногда вынуждают автовладельца чаще, чем он хотел бы, сталкиваться с ремонтами.

Одной из главных причин этой проблемы является неправильное обращение с новой машиной сразу после ее покупки. Распространенная ошибка среди водителей заключается в том, что они начинают использовать свой новый автомобиль для множества кратких поездок. Это неблагоприятно сказывается на состоянии автомобиля.

Желательно, чтобы первые поездки на новом авто были достаточно продолжительными и полноценными, таким образом обеспечивая хороший прогрев двигателя. После этого можно будет совершать и более короткие поездки без опасений.

Также резкие маневры на новом автомобиле могут стать распространенной ошибкой.

Важно помнить, что новое транспортное средство лучше управлять плавно. Резкие ускорения, повороты и торможения могут оказать негативное воздействие на двигатель и другие системы автомобиля.