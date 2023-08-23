Гигиена древних римлян: как появились бани

Представление об общих и теплых банях, вероятно, зародилось примерно в III веке до нашей эры в Кампании, расположенной на юге Апеннинского полуострова. В следующем столетии баня стала обычным, естественным элементом быта.

Дошло даже до того, что с распространением римского влияния греки также переняли их купальные привычки и в I веке до нашей эры гимназии, символы стоической мускулатуры и физической подготовки, уже подавали горячую воду.

Древние римляне принимали ванну каждый день после работы. Поскольку свободные граждане начинали свой день около 6 утра и работали по 8-9 часов, в баню они приходили ближе к вечеру.

Во времена Республики женщины также посещали бани до полудня. В этот период больше внимания уделялось раздельному купанию мужчин и женщин. Позже разделению полов уделялось ограниченное внимание.

Вход в общественные бани стоил очень дешево. Плата для мужчин представляла собой медную монету наименьшего номинала, так называемую кудран.

Дети, солдаты, а иногда и рабы могли пользоваться банями бесплатно. С другой стороны, женщин часто просили платить вдвое больше.