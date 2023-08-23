Как почистить шторы, не снимая их с окна: простой метод ухода

Однако есть легкий способ почистить шторы, не снимая их с окна.

Пыль и грязь на ваших шторах не только портят эстетику, но и могут негативно повлиять на здоровье. Тем не менее, ухаживать за шторами можно и без лишних хлопот. Вам понадобится только пылесос.

Как провести чистку штор с помощью пылесоса? Просто установите минимальную мощность, чтобы шторы не деформировались, и пройдитесь пылесосом по ним. Этот трюк поможет избавиться от пыли и придать шторам свежий вид. Если хотите добавить аромат, можно капнуть несколько капель эфирного масла на фильтр пылесоса.

Еще один вариант — использование пароочистителя. Он поможет быстро очистить ткань от грязи и даже растворить молекулы пыли. Однако для бархатных или деликатных штор этот метод не подходит.