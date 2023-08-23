3 признака, указывающие на необходимость продажи вашего автомобиля

Иногда автовладельцам тяжело понять, когда пришло время продать свой автомобиль и перейти к новому выбору.

Специалисты выявили несколько сигналов, которые говорят о том, что пора задуматься о продаже вашего авто.

Проблемы с надежностью и управляемостью Если ваш автомобиль часто оказывается на ремонте, и вы постоянно сталкиваетесь с неисправностями, которые требуют множество вмешательств, возможно, пришло время подумать о продаже. Также плохая управляемость и неудовлетворительное состояние транспортного средства могут быть признаками, что пора расстаться с ним.

Высокий пробег Большой пробег может быть признаком того, что ваш автомобиль уже достаточно отработал. Когда счетчик достигает 100 тысяч километров, это может стать сигналом возможных проблем с двигателем и коробкой передач.