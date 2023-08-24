Статуя Свободы была афроамериканкой? Тайна символа Нью-Йорка

Одна из самых известных статуй в мире стала подарком французского народа своим союзникам по случаю 100-летия Декларации независимости.

Благодаря труду десятков людей - художников, инженеров (в том числе знаменитого Александра Гюстава Эйфеля) и рабочих, проект был завершен 28 октября 1886 года.

В конце 1990-х годов Америку взбудоражил слух о том, что истинным прототипом лица Леди Либерти была афроамериканка. Однако это предположение не нашло подтверждения.

Так чье лицо мы видим? Судя по всему, это мать Бартольди, которая послужила для него моделью при создании проекта. The New York Times, однако, настаивает, что это француженка — Изабель Бойер, жена американского промышленника Исаака Сингера.