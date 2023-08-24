Откуда пошло выражение «сообразить на троих»

Мы нередко применяем в определенных ситуациях те или иные выражения, не задумываясь, откуда они появились и кто первым их стал применять. Скажем, позвав кого-то «сообразить на троих», не обязательно ставить на стол граненый стакан.

Хотя, как сообщает Рамблер, именно ему данное выражение обязано появлением на свет.

Как все было на самом деле? Для этого надо знать, что граненые стаканы в СССР пользовались большой популярностью. Они были прочными, удобными и к тому же недорогими.

Изначально у стакана было 16-ть граней: считается, что их число обусловлено количеством республик в СССР. А обрамляющий эти грани ободок якобы был символом единения.

Однако на самом деле количество граней не было строго регламентированным: встречались стаканы с восемью гранями, с двадцатью. А с выражением «сообразить на троих» связаны вообще не грани стакана, а его обод.

Было подмечено: если разливать алкоголь строго до ободка, объем жидкости будет составлять в нем 167 граммов. Это - треть содержимого бутылки водки 0,5 литра. То есть, с помощью граненых стаканов было легко и просто разделить такую бутылку поровну на троих.

Отсюда и выражение - «сообразить на троих».